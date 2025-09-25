В России рекордно снизился выпуск легковых автомобилей

В России за 8 месяцев 2025 года было выпущено 420 тыс. легковых автомобилей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Между тем в августе 2025 года было выпущено 37,5 тыс. машин – это на 27,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Росстандарта.

© Газета.Ru

Кроме того, производство грузовых автомобилей за 8 месяцев 2025 года составило 86,3 тыс. единиц, что на 28,7% ниже показателя за 8 месяцев 2024 года. В конце лета с российских конвейеров сошло 9,3 тыс. грузовиков – на 37,4% меньше, чем в августе 2024 года.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.