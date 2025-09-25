Подсчитаны потери бюджета из-за отсутствия продажи «красивых» госномеров

В Национальном автомобильном союзе (НАС) подсчитали количество красивых сочетаний регистрационных знаков для автомобилей на примере Москвы, а также упущенную государством выгоду из-за того, что их не продают официально. Об этом сообщил вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

© Quto.ru

Эксперт уточнил, что для расчёта были взяты номера столичного региона с кодами 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, а также с одинаковыми, повторяющимися или зеркальными цифрами. При этом «жестянки» с красивыми буквенными сочетаниями (например, ССС, МММ, ААА и так далее) не учитывались, как и сочетания, отражающие модель автомобиля.

«В результате получено 37 запоминающихся цифровых комбинаций, вариантов буквенных комбинаций – 1728. Следовательно, в Москве максимально возможно 511 488 запоминающихся комбинаций номеров, или 63 936 для каждого регионального кода», — отметил Хайцеэр.

Он также отметил, что в Москве средняя стоимость «красивых» госномеров составляет 200 тысяч рублей, в регионах — порядка 100 тысяч рублей. В итоге суммарная цена запоминающихся сочетаний на знаках в каждом региональном коде может достигать 6,3 млрд рублей.

«Таким образом, упущенные доходы федерального бюджета могут составлять сотни миллиардов рублей ежегодно. Механизм сбора платы за запоминающиеся номера может быть дополнен отменой возможности сохранения государственных номеров за автовладельцем. Тогда при смене собственника запоминающиеся госномера снова поступят в оборот и принесут выгоду государству», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, уточняет вице-президент НАС, он поддерживает разработку механизма продажи особых госномеров на портале Госуслуг. При этом на первом этапе он предлагает установить фиксированную стоимость, а аукционную модель вводить только после накопления данных о балансе спроса и предложения на отдельные комбинации.