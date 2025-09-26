Правительство снизит полномочия гаишников в контроле за перевозками

Правительство подготовило проект приказа МВД, который снизит полномочия Госавтоинспекции в контроле за перевозчиками пассажиров и грузов, а также дорожниками. Об этом пишет «Коммерсантъ». Проект пересматривает перечень индикаторов риска, наличие которых позволяет ГИБДД проводить внеплановые проверки организаций.

«Сейчас индикатором риска считается, если хотя бы один из водителей, работающих в конкретной компании, в течение трех месяцев совершил три (или более) нарушения, управляя корпоративным транспортом, например автобусом, грузовиком или такси. Этот индикатор из приказа предлагается исключить», — отмечается в публикации.

В случае с дорожными службами планируется изменить индикатор риска в виде роста числа выездов водителей на встречную полосу. Протяженность контрольного участка дороги, на котором оценивается риск, предлагается ограничить 1 км, а пороговый показатель роста числа выездов на «встречку» за три месяца увеличить с 10% до 15%.

