Последствия прихода к власти Дональда Трампа неизбежно начинают сказываться на судьбе зависимых от США стран. Япония, обложенная "дружеским оброком", мало чем отличимым от санкций, рискует повторить судьбу "Титаника" и столкнуться с "экономическим айсбергом", поскольку ее автопром, основа основ страны Восходящего солнца, теряет ключевой рынок и может в скором времени вовсе изжить себя.

Как сообщает портал "Автовзгляд" со ссылкой на Nikkei Asia, японские автопроизводители, включая Mitsubishi Motors и Mazda Motor, планируют увеличить поставки автомобилей в Латинскую Америку, что связано с тарифными войнами Трампа, из-за которых поставки машин в США для них стали попросту невыгодными.

При этом еще год назад никто не мог представить, что автогиганты из страны Японии столкнутся с такой ситуацией. Производственные планы были выполнены, а заводы были заполнены новыми автомобилями. Однако теперь приходится менять логистические планы, что неизбежно влечет за собой дополнительные затраты.

Не лучшим образом обстоят дела и в Мексике, и в Бразилии: китайский автопром активно расширяет свое присутствие на этих рынках, оперативно занимая новые ниши. У компаний из КНР больше финансовых возможностей, поэтому конкурировать с ними в ценовой политике становится сложно.

Итоги всего вышесказанного неутешительны для таких именитых концернов, как Toyota: США вводит тарифы на японские автомобили, а Европа борется за экологию. К тому же спрос на машины в ЕС значительно снизился по сравнению с предыдущими годами. Австралия и Африка не могут сравниться с Америкой по объему закупок и потенциальной прибыли.

Ситуация напоминает цугцванг - каждый ход только ухудшает положение.

Однако, по мнению специалистов, выход из сложившейся ситуации у японцев есть - и имя ему Россия, жители которой в былые годы с удовольствием и по привлекательным ценам закупали их автомобили в больших объемах, однако из-за ограничений в последнее время этот спрос снизился.

Впрочем, товарооборот между Россией и Японией в августе 2025 года немного увеличился по сравнению с июлем, но все еще ниже прошлогодних показателей. Рост происходит за счет продовольственных товаров и автомобилей, которые продолжают массово поступать во Владивосток из Японии.

Кроме того, компании, такие как Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru и Toyota, продолжают работать в нашей стране, осуществляя гарантийные обязательства. И если первые две только сейчас переориентировали поставки, то Suzuki уже давно не продает свои машины в США.

Таким образом, у японцев есть реальная возможность начать поставки новых машин в нашу страну, хотя и через третьи страны, тем самым спасая себя от неизбежного краха. Однако, вероятно, все смотрят на то, как поведет себя Toyota. Как только она решит начать поставки, за ней последуют и остальные.

