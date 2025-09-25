В ФРГ продают уникальный седан ГАЗ М20 «Победа» за 30 тысяч евро

Автомобиль проехал всего 330 км за свою более чем 70-летнюю историю. Это 5-дверный универсал, рассчитанный на шесть пассажиров, с 2,2-литровым двигателем мощностью 52 л.с. Авто оснащено трехступенчатой «механикой» и имеет задний привод. Экстерьер и интерьер кузова выполнены в коричневых тонах, а салон обит велюром.

Владелец Виктор гарантирует исправность машины и ее готовность к регистрации в Германии с историческими номерными знаками.

Модель представляет особый интерес для коллекционеров. Однако высокая цена может стать препятствием для покупателей.

