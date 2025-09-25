Продажи Toyota в России удвоились

С января по август 2025 года в России реализовано 13 918 новых автомобилей марки Toyota, следует из данных "Автостат Инфо". Несмотря на отсутствие официальных поставок - все машины завозятся по схеме параллельного импорта, - интерес к продукции японского бренда продолжает расти.

В августе продажи достигли 2996 единиц, что на 97% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Таким образом, Toyota вошла в число наиболее динамично растущих брендов на российском рынке.

На первом месте среди моделей находится Toyota RAV4 - с начала года продано 3850 автомобилей. На второй строчке - седан Toyota Camry с результатом 3302 авто, на третьей - Highlander, который выбрали 3027 россиян.

Далее в списке идут Land Cruiser Prado - 914 авто, Land Cruiser 300 (909 шт.), Corolla (750 шт.), Crown (149 шт.), Hilux (135 шт.), Alphard (87 шт.), Sequoia (79 шт.).

Наибольший спрос на автомобили японского бренда зафиксирован в Центральном федеральном округе (32% от общего объема продаж), далее следуют Приволжский и Северо-Кавказский округа.