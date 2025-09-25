Первый советский мотороллер «Вятка» выставили на продажу

Советские раритеты до сих пор хранятся в гаражах жителей Новосибирской области. На днях в паблике поселка Колывань появилось объявление о продаже знаменитого мотороллера «Вятка».

© VN.ru

Караван раритетных ГАЗ М-20 «Победа» проехал по пробкам Новосибирска

В разговоре с VN.ru владелец раритета сообщил, что мотороллер – 1959 года выпуска, документы на него, к сожалению, утеряны, но запчасти есть.

«Мотороллер в хорошем состоянии, хранился под крышей, в гараже, – поделился с нами владелец раритета. – Я его взял под восстановление, четыре таких раньше уже восстановил, но сейчас увлекся другим направлением. Готов пристроить «Вятку» в добрые руки».

Напомним, что мотороллер «Вятка ВП-150» сошёл с конвейера в 1957 году и стал первым советским мотороллером. Производили их на Вятско-Полянском машиностроительном заводе. В качестве прототипа руководство предприятия выбрало итальянскую «Веспу» образца 1955 года.

Советские инженеры тщательно изучили конструкцию итальянского «донора» и адаптировали её к отечественным условиям. Мотороллер мог разгоняться до 70 км/ч. Расход топлива был небольшим и составлял всего около 3 литров на 100 километров. Это делало «Вятку» экономичным транспортным средством.