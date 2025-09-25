В РФ начались продажи гибридных седанов Voyah Passion EVR

В России стартовали продажи гибридного седана Voyah Passion EVR. Базовая цена автомобиля стартует с отметки в 5,590 млн рублей, но она может быть снижена на 35% благодаря скидкам и специальным предложениям. Производство машин осуществляется на заводе "Моторинвест" в Липецкой области.

Модель EVR оснащается системой полного привода с двумя электромоторами мощностью 394 л. с. и крутящим моментом 590 Нм, а также полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 129 л. с., который питает тяговую батарею емкостью 43 кВт⋅ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,9 секунды. Общий запас хода достигает 1 тыс. км, в то время как на электротяге седан может проехать до 200 км. Ранее Voyah Passion предлагалась в России только с полностью электрической силовой установкой.

Новинка оборудована адаптивной пневмоподвеской, которая автоматически изменяет жесткость амортизаторов на основе данных с камеры, сканирующей дорогу на расстоянии десятков метров. Среди других особенностей - скрытые дверные ручки, 20-дюймовые колесные диски и встроенный спойлер.

Интерьер автомобиля включает три дисплея на передней панели, центральный экран и дисплей в подлокотнике заднего сиденья. Водительское кресло оснащено электрорегулировкой в 12 направлениях, а передние и задние сиденья имеют функции массажа, вентиляции и подогрева. Также в автомобиле установлена двухсекционная панорамная крыша м и двухзонный климат-контроль.

На выбор покупателей доступно три цветовых оттенка кузова: белый, черный и фиолетовый, а также два варианта отделки салона: черный и коричневый.

Гарантия на машину составляет 5 лет или 100 тысяч километров.

