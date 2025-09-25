Независимые российские автозаправочные станции столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъёмных закупочных цен. В ближайшее время на этом фоне стоимость бензина вырастет до «космических» показателей, предупредила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Сегодня в РФ нет ограничений на выдачу АЗС нефтепродуктов, однако запрещено переливать их в пластиковую тару. При этом закупка топлива начала обходиться дороже, чем оно стоит на заправках, пояснила специалист. По её словам, на этом фоне небольшие поставщики загоняют машины с пластиковыми кубами внутри, ссылаясь на то ,что заправляют себя.

«Резервуар АЗС нерезиновый, поэтому запасы могут не сразу пополняться из-за таких вот выдумщиков», — отметила Бунина.

Многие независимые АЗС не имеют запасов топлива, и для сдерживания роста ценников властям нужно договариваться с вертикально-интегрированными компаниями, добавила эксперт. В противном случае повышения не избежать, предупредила она.

«Если эти компании поднимут цены до стоимости литра при покупке с биржи, цены для клиентов будут космическими, --― подчеркнула специалист. --― У компаний есть возможность сдержать эти цены, так как они являются компаниями полного цикла – от добычи до конечной продажи».

Сегодня участники рынка ожидают решения об экспорте нефтепродуктов, которое озвучат 1 октября. В целом ситуация начнёт нормализоваться не раньше ноября-декабря текущего года, заключила эксперт.

Напомним, накануне газета «Известия» сообщила, что в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объёмы отпуска бензина. Так, по словам президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, из-за чего и были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Отмечается, что основная причина такой ситуации ― сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее энергоэксперт раскрыл причины дефицита бензина на российских АЗС.