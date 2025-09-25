Первый дилер Li Auto в РФ откроется до конца года

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил в интервью на телеканале "Россия 24", что до конца года в России может открыться первый официальный дилерский центр Li Auto (Lixiang).

© Российская Газета

"Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ, будем им в этом вопросе помогать", - сказал министр.

При этом компания Li Auto (Lixiang) уже официально представлена на российском рынке с весны текущего года. Официальным дистрибьютором является концерн Sinomach Auto.

Импортируемые "в белую" гибриды Li Auto L6, L7 и L9 продаются в мультибрендовых дилерских центрах. Вероятно, второе пришествие, о котором рассказал глава Минпромторга, предполагает открытие фирменного шоу-рума - по корпоративным стандартам Lixiang (как в Китае).