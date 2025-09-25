В КНР придумали, как спасти электрокар от пожара

На странице китайского автопроизводителя iCAR в соцсети Weibo появилось видео, на котором тестируют систему спасения электромобилей от пожара. При этом в компании заявили, что не имеют отношения к ее созданию. Разработчики предлагают выбрасывать батарею в сторону, но не объясняют, как защитить соседние машины и пешеходов от возможного столкновения с предметом.

Потушить возгорание аккумулятора электромобиля крайне сложно. Литий-ионная батарея затухает только после полного погружения в воду на несколько часов, что невозможно сделать без самого автомобиля, так как батарея обычно интегрирована в его конструкцию.

Китайские изобретатели предложили идею спасения электромобиля от полного выгорания путем быстрого отделения тягового аккумулятора. На видео показан процесс реализации этой идеи: батарея "выстреливает" вправо от машины, после чего ее накрывают специальным одеялом.

Однако видео вызывает множество вопросов. Основной из них: что произойдет с соседними автомобилями и пешеходами, если батарея весом в несколько сотен килограммов окажется у них на пути? Куда переместится пылающий и не поддающийся тушению аккумулятор?

Технология могла бы иметь шанс на успех, если бы решение о "катапультировании" принимал водитель. Однако, согласно описанию, система срабатывает автоматически при достижении определенной температуры.

