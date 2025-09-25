Mazda представила обновленный пикап BT-50

Пикап Mazda BT-50 модельного года 2026 получил обновление на австралийском рынке.

© За рулем

Ключевым изменением стало введение нового 2,2-литрового турбодизельного двигателя мощностью 163 л.с. и с крутящим моментом 400 Нм.

Этот двигатель, в отличие от прежнего 1,9-литрового, обеспечивает улучшенную динамику и повышенное тяговое усилие, что позволяет легко справляться как с тяжелыми грузами, так и с буксировкой прицепов.

Производитель подчеркивает, что модернизация положительно сказалась на экономичности, так как новый двигатель стал более эффективным в расходе топлива и уменьшил выбросы CO2. Таким образом, обновление укрепило как технические возможности модели, так и ее экологичность.

Пикап BT-50 2026 будет доступен в трех вариантах кузова: с одинарной кабиной, двойной кабиной и в грузопассажирском исполнении. Базовая версия XS будет предлагаться во всех трех форматах.

Ожидается, что продажи начнутся уже в следующем месяце.