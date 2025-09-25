Прошло 10 лет с начала выпуска первого автомобиля Lada Vesta

Старт серийного производства Lada Vesta состоялся 25 сентября 2015 года. Новинка, ставшая флагманом не только модельной линейки Lada, но и всего легкого отечественного автопрома, начинала жизнь на конвейере ижевского автозавода.

© Российская Газета

Lada Vesta - первая модель, которая примерила ныне ставший фирменным икс-дизайн, разработанный командой во главе со Стивом Маттиным.

Первоначально к выпуску планировались седан и хэтчбек, но впоследствии от идеи с пятидверкой отказались из-за возможной внутренней конкуренции с Lada Xray. Вместо этого запустили универсал и его кросс-модификацию.

Также у Lada Vesta появилась версия Sport с двигателем мощностью 145 л.с. и исполнение Signature с увеличенной колесной базой, которое не стало серийным.

В феврале 2022 года состоялся запуск Lada Vesta NG - второго поколения модели. Однако выход на рынок произошел намного позже: из-за разрыва партнерства Renault с АвтоВАЗом производство Lada Vesta было решено перенести из Ижевска в Тольятти.

Старт продаж новой генерации "Весты" был дан в июне 2023 года.

В настоящее время Lada Vesta представлена в тех же кузовах - седан и универсал. На их базе построены кросс-модификации и версия Sportline. Этой осенью выйдет Lada Vesta Sport.

Также на базе Lada Vesta построен стретч-седан Aura, близкий по своей концепции к мелкосерийной Vesta Signature.

Купить Lada Vesta можно с двигателями 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Доступные варианты трансмиссий: 5- и 6-ступенчатые МКП, вариатор.

Цены на модель в зависимости от модификации лежат в диапазоне от 1 240 000 до 2 443 000 рублей.