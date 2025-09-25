Эвакуировать машины лжеинвалидов предложили по-новому

Машины лжеинвалидов хотят эвакуировать по-новому. Автомобилистов, которые незаконно устанавливают на свои транспортные средства знак «Инвалид» и оставляют свои машины на специальных местах для граждан с ограниченными возможностями, хотят наказывать более активно. В частности, полномочия по принудительному перемещению на штрафстоянку хотят забрать у ГАИ и передать региональным властям.

© Quto.ru

«Региональным властям нужно разрешить самим эвакуировать авто нарушителей, паркующихся на местах для инвалидов! Это значительно разгрузит сотрудников Госавтоинспекции и поможет защитить права тех, чьи возможности ограничены здоровьем — как водителей, так и пассажиров», — уверен глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Политик напомнил, что сегодня российское законодательство предусматривает выделение 10% машиномест для транспорта инвалидов и тех, кто их перевозит. Однако нередко они места оказываются заняты транспортом, ни имеющим никакого отношения к гражданам с ограниченными возможностями.

При этом за нарушением должна следить Госавтоинспекция, а из-за высокой нагрузки на инспекторов они зачастую не могут быстро приехать по заявлению. Например, в соцучреждению, где нужно припарковаться инвалиду.

«Эвакуировать машину нарушителя и освободить занятое им пространство нужно срочно, а полицейских можно ждать хоть целый день. И даже в городах федерального значения региональные власти ничего не могут поделать с такими нарушителями — у них элементарно нет права "помогать" в этом вопросе ГИБДД. Кстати, госавтоинспекторы не должны проверять, есть ли конкретный автомобиль со знаком "Инвалид" в федеральном реестре — и это ещё одна проблема», — отметил депутат.

Чтобы разгрузить гаишников, а также защитить права инвалидов, в Госдуме разработаны поправки в КоАП, согласно которым полномочия по эвакуации автомобилей с незаконно установленными опознавательными табличками передадут региональным властям. В первую очередь, речь идёт о городах федерального значения, в том числе о Москве и Санкт-Петербурге, а также Подмосковье.