Россиян предупредили о штрафах за кота в машине

Свободное перемещение кота внутри салона автомобиля во время перевозки может повлечь за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Прямого запрета на перевозку кота в салоне без контейнера или клетки нет, однако кот формально приравнивается к грузу, и согласно правилам дорожного движения, груз не должен ограничивать видимость для водителя и затруднять управление автомобилем. Так, если питомец мешает обзору водителя, машину могут остановить сотрудники ДПС и выписать штраф в размере 500 рублей по статье 12.21 Кодекса административных правонарушений (КоАП).

По словам Салкина, перевозить питомцев удобнее и безопаснее в специальных контейнерах или переносках.

