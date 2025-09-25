Новое купе Skoda 110 R сняли на фото: что это за автомобиль

Skoda Auto показала концепт-версию классического купе 110 R, выполненную в актуальном фирменном стиле Modern Solid. Автором проекта выступил дизайнер Рихард Швец из команды цифрового моделирования Skoda Design. Его цель - не ретро-переосмысление, а создание современной формы с отсылками к оригиналу 1970-х годов.

Концепт отличается чистыми геометричными линиями, расширенными колесными арками, центральными фиксаторами колес, интегрированным каркасом безопасности и элементами аэродинамики, напоминающими спортивную Skoda 130 RS. Визуальные решения, такие как скрытые фары, камеры вместо зеркал и новая световая подпись "Tech-loop", как на концепте новой "Октавии", отсылают к будущим серийным моделям бренда.

Современное купе предполагается как электромобиль: воздушные каналы за боковыми окнами могут использоваться для охлаждения батареи. По словам дизайнера, отсутствие необходимости в крупной системе охлаждения позволило сохранить лаконичные и чистые поверхности кузова.

Skoda 110 R выпускалась в 1970-1980 годах и стала основой для нескольких гоночных модификаций. Современный концепт не претендует на серийное производство, но демонстрирует, как могут выглядеть классические ценности марки в рамках новой дизайнерской философии.