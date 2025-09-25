Минивэн Mercedes-Benz VLE поступит в продажу в первой половине 2026 года

Новый минивэн немецкой марки поступит в продажу в первой половине 2026 года. У него будет как полностью электрическая техника, так и ДВС.

Mercedes-Benz V-Class и Vito третьей генерации вышли на рынок ещё в 2014-м, первый рестайлинг они пережили в 2019-м. В том же году немецкая марка презентовала серийные полностью электрические версии этих моделей, им достались собственные названия: минивэну – индекс EQV, фургону – имя e-Vito. В 2023 году было представлено обновлённое семейство в полном составе. Сейчас компания готовит к скорой премьере семейство вэнов нового поколения, кстати, их ждёт и очередная смена наименований.

Ранее мы сообщали о том, что компания из Германии решила разделить свои минивэны на два статусных класса. Семейство «младшего» – VLE – включит в себя семейные и коммерческие вэны, а также кемперы. В семейство «старшего» – VLS – войдут различные версии роскошных VIP-шаттлов. Предвестник Mercedes-Benz VLS был показан весной 2025-го в Китае, его роль исполнил концепт Vision V.

В свою очередь прототипы Mercedes-Benz VLE уже не раз мелькали на официальных «шпионских» фото, их внешность пока что тщательно спрятана с помощью накладок и маскировочной плёнки. Ранее в ходе дорожных тестов прототипы VLE проехали из Штутгарта через Альпы в Рим. Протяжённость маршрута составила 1090 км, при этом электровэнам понадобилась лишь пара остановок для подзарядки, каждая длилась всего 15 минут.

Сейчас производитель опубликовал новый тизер Mercedes-Benz VLE. Судя по изображению, у нового минивэна будут выштамповки и фирменный знак на капоте, головная оптика с рисунком в виде светодиодных трёхлучевых звёзд и полос, состоящих из мелких штрихов, при этом фары соединены друг с другом линией, которая проходит под кромкой капота.

Ниже можно увидеть восьмиугольную радиаторную решётку со сглаженными углами и подсвеченной окантовкой (схожим образом, вероятно, будет оформлена заглушка у полностью электрической версии минивэна). Модель, очевидно, получила лаконичный передний бампер, а в профиль можно отметить наличие обычных наружных зеркал с корпусами, окрашенными в цвет кузова.

Ещё немецкий производитель рассказал о старте предсерийного производства: первые «пробные» экземпляры минивэнов VLE уже сошли с конвейера завода Mercedes‑Benz в Витории (Испания), они прошли контроль качества. Здесь же модель впоследствии запустят в серию: сначала с электрической «начинкой», затем с ДВС. Известно, что новый среднеразмерный MPV дебютирует в первой половине 2026 года.

Подробности о новых вэнах появятся позже. Пока что известно, что в основе электроверсий Mercedes‑Benz будет модульная платформа VAN.EA (Van Electric Architecture), а «углеводородные» модификации будут базироваться на «тележке» VAN.CA (Van Combustion Architecture). Официальная информация о технике будет рассекречена позднее.