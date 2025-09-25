В России построят новый мотоцикл на базе «Урала»

Студенты Уральского государственного архитектурного университета разработают новый мотоцикл на базе двигателя «Урал». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Движение». Мотоцикл победителя будет собран в режиме реального времени на этом же фестивале в 2026 году.

© Газета.Ru

«На первом этапе задача учеников — предложить идею кастомного мотоцикла в виде эскиза. Среди участников будут отобраны пять финалистов, которые до конца года разработают полноценные 3D-модели своих проектов. На всех этапах студентов будут консультировать профессиональные кастомайзеры, — сообщает пресс-служба.

В январе 2026 года будет выбран победитель конкурса, проект которого реализуют в железе.

До этого стало известно, что в России в июле 2025 года было продано 7,78 тыс. новых мотоциклов, что на 19% больше, чем за такой же период 2024 года.

На первом месте по продажам находится Motoland XF300 (в июле было продано 490 таких мотоциклов). В пятерку лидеров вошли еще Racer RC300 (311 ед.), Regulmoto Sport (260 ед.), Stels M502N (212 ед.) и Regulmoto TE (191 ед.).

Лидером рынка новых мотоциклов остается бренд Regulmoto, продукция которого в июле разошлась тиражом в 1 456 единиц, что составляет 19% от общего объема.

Ранее в России выпустили мотоцикл «Урал» в честь встречи Путина и Трампа.