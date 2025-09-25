Российский губернатор призвал не закупаться бензином

В Самарской области власти прокомментировали сообщения о прекращении продаж бензина АИ-92 на ряде АЗС. Губернатор Вячеслав Федорищев заверил, что ситуация находится под его личным контролем, и призвал не создавать ажиотаж.

«Одна из сетей АЗС Самарской области опубликовала сообщение о приостановке продажи бензина АИ-92. Ситуация на моем личном контроле. Работаем во взаимодействии с федеральными службами», — отметил глава региона в своих соцсетях.

Федорищев подчеркнул, что на заправках крупнейших компаний все виды топлива доступны, а проблемы наблюдаются лишь у небольших сетей.

Он призвал не закупать топливо впрок, пообещав урегулировать ситуацию с поставками.

