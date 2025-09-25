Эксперт объяснил дефицит бензина на некоторых российских заправках

Эксперты отмечают, что причиной нехватки автомобильного топлива стало значительное повышение стоимости бензина на внутреннем рынке. По данным ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, дефицит наиболее остро ощущается среди независимых автозаправочных станций, вынужденных приобретать топливо на биржевых торгах.

Независимые АЗС сталкиваются с невозможностью повысить розничные цены вслед за биржевым ростом, поскольку конкуренция с крупными вертикально интегрированными компаниями вынуждает держать цену ниже.

— Если рядом стоят две заправки — вертикально интегрированная и независимая, — получается, что у вертикально интегрированной цена меньше на рубль или два на литр. Естественно, все туда переедут просто, и все. Поэтому независимым приходится либо продавать по более низким ценам, и тогда они оказываются в убытках, либо просто не покупать на бирже бензин и не продавать его в розницу. Поэтому у них дизель есть, а бензина нет, — рассказал Юшков.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация негативно сказывается на потребителях, вызывая недовольство автовладельцев. Ожидается, что разрешение проблемы зависит от стабилизации рыночной конъюнктуры и возвращения рентабельности продаж бензинового топлива для небольших сетей автозаправок, сообщает 360.ru.

Между тем рост цен показал бензин АИ-95. Стоимость горючего на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Кроме того, согласно данным торгов, марка АИ-92 на тот момент уже третий день подряд обновляла свой ценовой максимум.