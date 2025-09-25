Китайский производитель пылесосов показал изображение нового кроссовера

Китайская компания Dreame, которая выпускает пылесосы, опубликовала изображение кроссовера, который будет похож на Rolls Royce Cullinan. Об этом сообщает портал carscoops.com. Машину презентуют в 2027 году.

© Dreame

Автомобиль получит массивную решетку радиатора и горизонтально расположенные фары. На задней двери будет установлен широкий спойлер.

Основатель Dreame Ю Хао рассказал, что кроссовер получит новую технологию, которая обеспечивает мотору оптимальную рабочую температуру с момента запуска. Утверждается, что эта система позволит снизить потребление топлива на 38%, а вредные выбросы — на 43%.

Также SUV оборудуют подвеской, которая использует алгоритм искусственного интеллекта для сканирования дороги и регулировки активной подвески.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.