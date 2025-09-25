Продажи одного вида машин в России заметно упали

По итогам последнего летнего месяца суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса в России сократились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. О заметном падении спроса на этот вид машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 10,3 тысячи подобных автомобилей, уточнили эксперты. Среди брендов в этом сегменте наибольшие объемы продаж продемонстрировал Exeed. В августе в России реализовали 1606 машин китайского концерна, что оказалось на 55 процентов меньше, чем годом ранее.

На второй строчке расположился немецкий автогигант BMW с результатом в 1328 экземпляров (плюс 62 процента). Тройку лидеров замкнул еще один китайский производитель — Tank (1252 проданных автомобиля, минус 55 процентов). В топ-5 также оказались Hongqi (1193, плюс 52 процента) и Lixiang (1021, минус 29 процентов), резюмировали аналитики.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о намерении руководства Lixiang открыть собственный дилерский центр в России. По его словам, автосалон начнет работу этой осенью. Открыть официальный канал продаж машин Li Auto в РФ руководство китайской Sinomach Auto планировало в четвертом квартале. Первыми на рынке, как ожидается, появятся модели Lixiang L6, L7 и L9, которые последние несколько лет поставлялись в Россию по параллельному импорту.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечал, что машины этой марки из КНР пользуются заметным спросом в РФ. В 2025 году на долю гибридов и электрокаров Lixiang пришлось 6,2 процента от общего числа ввезенных машин по параллельному импорту.