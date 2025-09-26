План выпуска Lada Largus не прошел корректировку

АвтоВАЗ опроверг информацию о сокращении производства Lada Largus в Ижевске. Модель выпускается в прежних объемах, необходимых для обеспечения спроса.

© Российская газета

По информации АвтоВАЗа, в Ижевске ежедневный план выпуска семейства Lada Largus составит 151 автомобиль. В октябре будет произведено столько же или даже больше "на несколько десятков машин", сообщили "РГ" в пресс-службе марки.

В компании отметили, что сравнивать производственные объемы автомобилей с теми, что были 4 года назад, некорректно. Объемы по выпуску обусловлены спросом рынка, который по итогам года может сократиться на 25%.

Ранее АвтоВАЗу пришлось ответить на слухи о снятии с производства Lada Aura.