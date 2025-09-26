«ЭвоКарго» стала лауреатом премии ИТС за разработку автопилота пятого поколения

Разработчик автономного транспорта «ЭвоКарго» был отмечен премией за разработку автопилота пятого поколения. Премия «Интеллектуальные транспортные системы России» является ведущей деловой наградой за достижения в области цифровых технологий в транспортной инфраструктуре и логистике.

Компания первой в России и одной из первых в мире запустила сервис автономной логистики по модели «Robots-as-a-Service» на базе своего инновационного транспорта на основе ИИ. Структура компании включает в себя конструкторское бюро, команду разработки ПО автопилота, завод по производству автономного транспорта и сервисную службу автономной логистики, расположенные в Москве. На сегодняшний день было проведено более 50 внедрений сотен автономных грузовиков Evocargo в более чем 15 регионах РФ.

Премия была учреждена Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта» и журналом «Интеллектуальные транспортные системы России» и содействует развитию цифровых технологий на транспорте и потенциалу отечественных разработок в области ИТС. Участниками становятся как разработки и решения, которые только выходят на рынок, так и реализованные проекты, получившие практическое применение в транспортной и дорожной сфере.

«Мы рады получить награду, которая подчёркивает наше лидерство в разработке и коммерческом внедрении автопилота пятого поколения, — прокомментировал Василий Жуков, заместитель генерального директора — коммерческий директор „ЭвоКарго“. — Интеллектуальные транспортные системы РФ сложно представить без умных дорог, умного транспорта и умных людей. И нам, как разработчикам автопилота для наземного транспорта, важно получать признание как от заказчиков, так и от профессионального сообщества. Эта премия подтверждает вклад сотрудников „ЭвоКарго“ в развитие и масштабирование услуги автономной логистики в России и мире».

Вручение награды состоялось в рамках международного форума и выставки «Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта».