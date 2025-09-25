Алиханов: Выход электромобиля "Атом" на рынок России ожидается в 2026 году

Электромобиль "Атом" должен выйти на российский рынок в следующем году, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Недавно вот тоже тестировал "Атом". Надеемся, что коллеги, как и обещали, в конце этого года начнут уже промышленный выпуск, и в следующем году он станет таким массовым, выйдет на рынок", - отметил министр.

Алиханов подчеркнул, что это современный городской автомобиль, но есть над чем работать.

"Есть у меня вопросы к некоторым кнопкам и к органам управления", - добавил он.

Серийное производство "Атома" запланировано на вторую половину 2025 года, сообщил ТАСС операционный директор по маркетингу компании "Атом" Олег Вахромеев. Разработку автомобиля начали в 2021 году, а в мае 2023 года представили первый функциональный прототип в Москве.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что электрокар "Атом" может предотвратить 80% ДТП по вине водителя.