На продажу выставлен Ford Fiesta 2015 года с пробегом 5,8 тысячи км за 1,25 млн рублей
Владелец утверждает, что хэтчбек куплен у официального дилера и с тех пор не менял владельца. Большую часть времени машина не используется, в салоне сохраняется запах нового авто.
Кузов покрыт заводским лакокрасочным покрытием, в истории обслуживания отсутствуют сведения об авариях. Данная Fiesta представлена в комплектации Trend Plus, которая включает две подушки безопасности, усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники, кондиционер, иммобилайзер, задний парктроник и 15-дюймовые диски, сообщает «Российская газета».
Под капотом находится компактный двигатель объемом 1 литр с индексом SFJA мощностью 100 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Привод – передний.
Продавец запрашивает за хэтчбек 1,25 млн рублей.
