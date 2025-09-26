На продажу выставлен Ford Fiesta 2015 года с пробегом 5,8 тысячи км

Владелец утверждает, что хэтчбек куплен у официального дилера и с тех пор не менял владельца. Большую часть времени машина не используется, в салоне сохраняется запах нового авто.

Кузов покрыт заводским лакокрасочным покрытием, в истории обслуживания отсутствуют сведения об авариях. Данная Fiesta представлена в комплектации Trend Plus, которая включает две подушки безопасности, усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники, кондиционер, иммобилайзер, задний парктроник и 15-дюймовые диски, сообщает «Российская газета».

Под капотом находится компактный двигатель объемом 1 литр с индексом SFJA мощностью 100 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Привод – передний.

Продавец запрашивает за хэтчбек 1,25 млн рублей.

