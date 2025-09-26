Подержанные автомобили в России подешевели

Аналитики Авито Авто проанализировали средние цены на подержанные машины, размещённые дилерами на платформе летом 2025 года, и выяснили динамику в сравнении с летом прошлого года и первым кварталом 2025 года. Выявилась чёткая тенденция к снижению стоимости.

© Quto.ru

Если сравнивать с июнем-августом 2024 года, средняя цена уменьшилась на 5,7%. По отношению к показателям января-марта нынешнего года падение составило 4,2%. В итоге к лету средний ценник на машину с пробегом у дилеров на платформе достиг отметки в 1 164 000 рублей.

По данным сервиса, больше всего с начала года снизились средние цены автомобилей марок Geely (на 6,2%), Ford (6,1%), Mitsubishi (5,9%), Nissan (5,5%) и Hyundai (4,7%).

Среди моделей значительно дешевле стали Nissan X-Trail (на 8,4%), Renault Logan (7,8%), Mitsubishi Outlander (7%), Lada Priora (6,8%), Chevrolet Niva (6,8%), Renault Duster (6,7%), Toyota Land Cruiser Prado (6,5%), Kia Ceed (6,5%), Volkswagen Tiguan (5,9%), Ford Focus (5,8%).

За год автомобили пяти марок подешевели более чем на 10%. Среди них Geely (на 14,4%), Renault (14,1%), Nissan (12,5%), Mitsubishi (11,8%), Kia (10,4%).

Средние цены нескольких популярных моделей также снизились более чем на 10%. Речь про Lada Largus (на 15%), Volkswagen Tiguan (14,5%), Renault Duster (14,3%), Mitsubishi Outlander (13,9%), Hyundai Solaris (13,8%), Nissan X-Trail (13,6%), Kia Ceed (13,6%), Renault Logan (13,4%), Volkswagen Polo (13,3%), Kia Sportage (12,4%).

Эксперты обращают внимание, что на среднюю стоимость влияют два основных фактора. Первый — реальное изменение цен на конкретные автомобили. Второй, не менее важный, — сдвиги в структуре рынка. Когда в продаже становится больше доступных комплектаций какой-либо модели или появляется больше бюджетных машин определённой марки, это автоматически приводит к снижению общего среднего чека.