Как Беларусь стала лидером по числу электрокаров в СНГ?

В Беларуси за год количество электрокаров выросло на 240%. Это лучший показатель в Содружестве. Машины везут в основном из Китая, рассказал корреспондент «МИР 24 Андрей Зражевский.

На белорусских улицах все больше авто с зелеными номерами это электрокары. Заправляться от розетки в шесть раз дешевле, чем топливом, а еще больший запас хода, техническое обслуживание раз в 30 тысяч километров. Выгодна и сама покупка такого транспорта стоит в районе 60 тысяч белорусских рублей (1,5 миллиона российских).

«Мировые продажи электротранспорта демонстрируют рост в 2025 году более чем на 24% по отношению к прошлому году. В нашей республике рост составил 240%, что в три раза больше, чем в Российской Федерации. Созданы условия для доступности электромобилей. Мы видим динамику глобального ускорения. При этом наши граждане не только в столице, но и в любой точке страны могут и покупают электромобили, заявил заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам производственного объединения «Белоруснефть Андрей Котик.

Пересаживаться на электромобили белорусов стимулирует государство. Таких водителей освободили от транспортного налога и отменили НДС при ввозе в страну создают инфраструктуру. К концу года зарядных станций установят больше тысячи, в том числе в малых городах, а к 2030 году они будут стоять в каждом дворе.

«Эти зарядные станции большой мощности. Они позволяют зарядить любой электромобиль в течение буквально 30 минут, несмотря на то, какая у вас батарея, отметил специалист по развитию и обслуживанию зарядных сетей Дмитрий Феськов.

Электричество в Беларуси дешевое, и его хватает с лихвой. Более 40% обеспечивает атомная станция. Она работает на полную мощность и уже сгенерировала больше 50 миллиардов киловатт-часов энергии. Это существенно превышает годовой объем потребления в стране.

«Этот объем электроэнергии позволил сэкономить более чем 13,5 миллиардов кубических метров природного газа для выработки электрической энергии. Кроме этого, это имеет и положительный экологический эффект, поскольку выработка электрической энергии на атомной электростанции, на экологически чистом объекте, позволяет снизить выбросы углекислого газа.

На электричество переходят заводы, меняют градостроительные нормы и возводят больше энергоэффективных домов. В Слониме, например, построили целый микрорайон. За счет индивидуального отопления и нагрева воды электричеством коммунальные платежи небольшие: за трехкомнатную квартиру 80 белорусских рублей (чуть больше двух тысяч российских).

«На сегодняшний день электродома очень популярны. В целом по району у нас уже переведены на отопление 168 индивидуальных жилых домов, и поступило 408 заявок на выдачу технических условий. При этом государство еще дает возможность гражданам на возмещение затрат на строительство.

Излишки электричества Беларусь продает. В июле этого года стало известно о договоренностях с Санкт-Петербургской биржей. Будут вместе торговать энергией на рынке ЕАЭС.

Белорусскую АЭС ввели в эксплуатацию в 2021 году. Это совместный энергетический проект Беларуси и России. Идут переговоры о строительстве второй атомной станции тоже по линии Союзного государства.