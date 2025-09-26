Кроссовер Livan X3 Pro подорожал в России на 100 тысяч рублей

Самый дешевый китайский кроссовер в России Livan X3 Pro подорожал на 100 тыс. рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

«В России выросла цена на китайский кроссовер Livan X3 Pro. В комплектации Luxury 2024 года выпуска он подорожал на 100 тыс. рублей (+5,7%) и теперь стоит 1 859 900 рублей без учета скидок», — сообщает портал.

Напомним, Livan X3 Pro — это миниатюрный кроссовер, представляющий собой перелицованную копию модели Geely Vision X3, по габаритам близкую к Renault Sandero Stepway и Lada XRay.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский кроссовер Livan X3 Pro и назвал несколько минусов автомобиля.

Для Livan X3 Pro заявлен багажник 400 литров, однако реальный объем скорее всего в полтора раза меньше. А если сложить спинки второго ряда, то образуется неприлично высокая ступенька, отметил эксперт.

Шумоизоляция не самая сильная сторона автомобиля. На любом покрытии постоянно сопровождает гул от арок и днища.

Для многих главным недостатком станет то, что Livan просто слишком маленький и едва ли потянет на роль универсальной машины, заключил Виноградов.

