Россияне стали неохотно покупать машины премиальных брендов

По данным аналитиков, продажи новых машин премиального сегмента в конце лета продемонстрировали отрицательную динамику. В августе было реализовано 10 300 единиц, что на 18% меньше, чем в этом же месяце прошлого года.

Несмотря на общее снижение спроса, лидером продаж стал бренд Exeed, реализовавший 1 606 автомобилей, что на 55% хуже, чем годом ранее. Следом расположился немецкий BMW, который, напротив, показал уверенный рост. Количество автомобилей марки, которые россияне купили в августе, достигло 1 328 единиц, что на 62% больше, чем годом ранее. Замыкает «тройку» лидеров бренд Tank с результатом в 1 252 проданных машин, что на 55% меньше, чем в августе 2024 года.

В «пятёрку» наиболее популярных у российских покупателей премиальных марок также вошли Hongqi с ростом продаж на 52% — до 1 193 единиц, а также LiXiang, просевший на 29% с учётом продаж 1 021 единицы.