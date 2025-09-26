Три модели Li Auto вошли в топ-5 популярных гибридов в РФ

По данным агентства "Автостат", по состоянию на 1 июля 2025 года в России было зарегистрировано 65,2 тысячи электромобилей.

Более четверти из них (26,6%) приходится на Nissan Leaf, который с двукратным отрывом опережает Zeekr 001 (13,3%). Остальные модели, включая Tesla Model 3, "Москвич 3е" и Evolute i-Pro, занимают менее 5% рынка каждая.

Подключаемые гибриды в России популярнее "электричек": их в стране насчитывается 73,3 тысячи единиц. Лидируют кроссоверы Lixiang - L7 и L9 с долей 20,9% и 17,4% соответственно. Далее следуют Voyah Free (15,7%) и Voyah Dream (4,5%). Замыкает пятерку Lixiang L6 с долей 4,3%.

Отмечается, что наибольшая концентрация электромобилей и гибридов сосредоточена в крупных городах, где действуют развитая инфраструктура и государственные программы поддержки.