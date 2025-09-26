ГАИ сможет лишать водителей прав после посещения врача в 2027 году

С марта 2027 года сотрудники ГАИ получат доступ к информации о здоровье водителей по итогам визитов к врачу. Соответствующий законопроект приняла Госдума.

© Вечерняя Москва

Так, если во время осмотра врач выявит патологии, при которых нельзя садиться за руль, водитель может временно потерять права. На восстановление и подтверждение выздоровления водителю дадут месяц.

Эксперты поддержали инициативу, хотя и высказались о ряде опасений. Так, они предложили пересмотреть перечень заболеваний, при котором право водить транспортное средство попадает под ограничения: сейчас в список входят такие распространенные заболевания, как депрессия, биполярное и тревожное расстройство.

Данные о состоянии здоровья водителей будут поступать в МВД напрямую из медицинской базы Минздрава, отмечается в документе.

Перечень заболеваний, при которых с 1 сентября запрещено управление транспортом, обновился: в него включили психические расстройства и глазные болезни. Теперь противопоказанием к вождению считаются общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.