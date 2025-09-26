В Казани оштрафовали "человеков-пауков" за езду на крыше кабриолета

Вечером 20 сентября 2025 года сотрудник ГИБДД зафиксировал необычный случай на площади Тысячелетия в Казани: автомобиль марки Chrysler перевозил пассажиров, одетых в костюмы популярных персонажей комиксов Marvel.

© соцсети

Через онлайн-мониторинг соцсетей полицейские обнаружили видеоролик, опубликованный в одном из Telegram-каналов. Используя методы анализа видеоматериалов и камеры уличного наблюдения, правоохранительные органы смогли установить владельца транспортного средства и личные данные водителя. Выяснилось, что за рулем находился 36-летний египтянин, получивший гражданство России в 2021 году.

Водитель Chrysler нарушил сразу несколько норм дорожного движения, в результате чего в отношении него составили четыре административных протокола:

по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за опасное вождение;

по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку людей вне салона автомобиля;

по статье 12.6 КоАП РФ за несоблюдение правил использования ремней безопасности;

по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять автомобилем.

Ранее «Реальное время» сообщало, что УФСБ по Татарстану раскрыла группу банковских мошенников, промышлявших в Татарстане.