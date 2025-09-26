Acura прекращает выпуск электрокроссовера ZDX из-за его провала

Электрический Acura ZDX снят с производства спустя всего год после старта продаж. Автомобильный бренд Acura принял решение закрыть производство своего первого электрического вседорожника ZDX. Это происходит всего через 16 месяцев после того, как первые покупатели получили свои машины. Более того, в начале этого сентября производитель официально заявлял о планах обновить электрокар с началом следующего модельного года.

В своем заявлении производитель пояснил, что корректировка модельного ряда необходима для соответствия текущей ситуации на рынке и запросам клиентов, а также для достижения долгосрочных стратегических целей Acura.

Объяснение этому шагу можно найти в данных о продажах. В начале сентября американское подразделение Honda и Acura сообщало о рекордных показателях для своих электрифицированных автомобилей — в августе общий объём их продаж достиг 44 465 машин. Однако вклад модели ZDX в этот успех оказался минимальным — всего 520 экземпляров.

Для сравнения, построенный на той же платформе Honda Prologue, разошёлся тиражом более 9 300 единиц, что стало лучшим результатом для этой модели. Аналитик объясняют этот рекорд будущей отменой в США государственных субсидий на покупку электромобилей.

Несмотря на закрытие проекта ZDX, в Acura не намерены отказываться от курса на электрификацию. В компании сообщили об активной разработке новых гибридных моделей. Во второй половине 2026 года должно стартовать производство другого аккумуляторного кроссовера — RSX, прототип которого был представлен летом 2024 года.