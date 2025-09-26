Названа цена нового российского пикапа Sollers

Пикап Sollers ST9 будет стоить на российском рынке от 3,5 млн рублей, сообщает auto.ru.

© Газета.Ru

«В ближайшее время в России стартуют продажи флагманского пикапа Sollers ST9. Стоить новинка будет от 3 499 000 рублей — это розничная цена с НДС за модификацию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Версия с дизелем обойдётся минимум в 3 720 000 рублей», — сообщает портал.

В основе Sollers ST9 лежит китайский пикап JAC T9 Hunter образца 2023 года. Его вместе с Sollers ST5 и ST8 будут выпускать на УАЗе по методу полного производственного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов.

До этого стало известно, что Sollers наладил на Заволжском моторном заводе выпуск раздаточных коробок для УАЗов и пикапов Sollers.

Проект реализуется с привлечением льготного займа от государственного Фонда развития промышленности. В Заволжье планируется локализовать отливку и мехобработку картеров для раздаточной коробки, сборку агрегатов, их контроль и испытания. Сумма инвестиций в проект составит более 350 млн рублей.

Ранее сотрудники Федеральной службы охраны РФ стали пользоваться пикапами Sollers ST6.