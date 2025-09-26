Верховный суд подтвердил запрет на употребление алкоголя после ДТП

ВС РФ подтвердил запрет на употребление алкоголя после ДТП. В высшей судебной инстанции России напомнили водителям о запрете употребления алкогольных напитков после аварии. Причём речь идёт о любых происшествиях независимо от их обстоятельств и отсутствия пострадавших. Об этом пишут IZ.RU.

В сентябре 2023 года в Тамбовской области дальнобойщик не справился с управлением и выехал в кювет. Однако дожидаться гаишников и оформления происшествия мужчина не стал и выпил бутылку водки — он даже честно признался в этом сотрудникам ГИБДД. Инспекторы в положение водителя входить не стали и, когда заподозрили его в употреблении, отправили на медосвидетельствование. Прибор зафиксировал 1,264 мг этилового спирта в литре выдыхаемого воздуха при норме 0,16 мг.

В итоге автомобилиста оштрафовали по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен) на 30 000 рублей, а также лишили водительских прав на 1,5 года.

Дальнобойщик с решением не согласился и попытался оспорить решение, в итоге дело дошло до Верховного суда. Который встал на сторону нижестоящих инстанций.

«В соответствии с ПДД дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. Транспортное средство «КамАЗ», которым управлял водитель, принадлежит компании, следовательно, владельцу этого транспортного средства причинён материальный ущерб, а указанное событие отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия», — говорится в материалах дела.

В результате в удовлетворении жалобы было отказано, а решение осталось в силе.