В России продают ВАЗ-2103 за 2 млн рублей

"Российской газете" удалось обнаружить в продаже в Тамбове ВАЗ-2103 1979 года в оригинальном состоянии, почти без пробега, но по очень высокой цене.

Если "единичку" создали на базе Fiat 124, то за основу ВАЗ-2103 была взята другая модель, условно люксовый Fiat 125. Модель считалась одной из самых престижных в 70-х годах и стоила на две тысячи дороже ВАЗ-2101 - 7500 рублей.

Выставленный на продажу ВАЗ-2103 выкрашен в зеленый цвет и имеет салон с отделкой дерматином благородного коричневого оттенка.

Машина оснащена двигателем 1,3 литра мощностью 69 л.с. и 4-ступенчатой МКП. Родной пробег автомобиля составляет 13 437 км.

Из подробностей продавец лишь указал, что автомобиль является коллекционным, с превосходным состоянием как внешности, так и салона.

Стоимость впечатляет - 2 000 000 рублей. Продавец допускает обмен на другой автомобиль, но предпочтений по маркам и моделям не указал.

