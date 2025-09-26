В компании BMW считают, что ДВС будут жить вечно

Глава отдела по работе с клиентами, брендам и продажам BMW Йохен Голлер сделал громкое заявление. По его словам, двигатели внутреннего сгорания навсегда останутся актуальными. До этого компания представила iX3 из новой линейки Neue Klasse, которая, как ожидается, будет определять будущее бренда на ближайшие десятилетия.

Как сообщает портал CarScoops, пресс-служба BMW поспешила разъяснить позицию Голлера, которая вызвала широкий резонанс. Представитель баварского бренда уточнил, что комментарии руководителя отдела продаж были сделаны в шутливом ключе. Он также отметил, что Голлер хотел подчеркнуть различия в развитии технологий силовых агрегатов в разных странах и регионах мира.

В Европе и США переход на электромобили происходит быстрее, чем в других регионах. Несмотря на то, что этот процесс иногда идет медленнее, чем ожидали автопроизводители, доля машин на "зеленых" источниках энергии уже достигла четверти всех продаж в Европе.

В США этот показатель ниже, однако массовое признание электромобилей и возможные изменения в законодательстве наступят раньше, чем в Индии или в отдаленных частях Африки и Азии.

В то же время для всех поклонников традиционных двигателей внутреннего сгорания есть хорошая новость: компания, судя по всему, придерживается мультиэнергетической стратегии в глобальном масштабе. Обновляется старая платформа CLAR, чтобы поддерживать классические ДВС и гибридные системы, как в недавно замеченном новом X7, который будет выпускаться наряду с моделями электромобилей Neue Klasse.

