Самарец получил уголовный штраф за продажу арестованной машины

Мужчина нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП. Суд признал его виновным и постановил взыскать с него 720 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны. Однако в положенный срок деньги не были перечислены и дело поступило к приставам.

© СОВА

Сотрудники арестовали автомобиль должника для последующей реализации на торгах. При этом само транспортное средство осталось на ответственном хранении у владельца. Его предупредили о том, что сокрытие или продажа этого имущества грозит уголовной ответственностью.

Несмотря на это, нарушитель продал арестованную машину и стал фигурантом уголовного дела. Суд признал его виновным и в качестве наказания назначил уголовный штраф.

А на днях пьяный водитель устроил ночную погоню.