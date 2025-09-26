В Германии женщину оштрафовали за перевозку пони в багажнике

В немецком городе Альсдорф полиция остановила автомобиль и выписала штраф женщине, которая перевозила в багажнике пони, пишет Oddity Central.

При осмотре автомобиля выяснилось, что на откинутых задних сиденьях, на специальном коврике, расположился миниатюрный пони. Перед животным стояло ведро с кормом, а сама лошадь была привязана поводком к металлическому кольцу для крепления груза. По словам полиции, спокойное поведение животного указывало на то, что такие поездки для него не в новинку.

Правоохранители сочли такой способ перевозки крайне опасным. В полиции пояснили, что даже при столкновении на скорости 50 км/ч 150-килограммовое животное будет брошено вперед с силой, эквивалентной 7,5 тоннам.

«Ремень безопасности не выдержит такой нагрузки, что создаст угрозу для жизни как самого пони, так и водителя, а также других участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что для перевозки животных, даже небольших, следует использовать специальные прицепы-коневозки. Несмотря на разъяснения полиции, женщина не признала своей вины и отказалась оплачивать штраф в размере €35. Теперь в отношении автолюбительницы будет проведено административное разбирательство.

Ранее мужчине запретили держать лошадей 10 лет после того, что он сделал с пони.