Суд отказал в выплате по ОСАГО компании за столкновение двух ее автомобилей

Компания из Кемерова хотела взыскать ущерб по ОСАГО со страховщика за причинение ущерба ее машине, который произошел в результате столкновения с ее же авто. Увы, не получилось. Страховщик отказал в выплате, а арбитражный суд встал на его сторону.

© Российская Газета

Итак, есть два автомобиля, принадлежащие одному владельцу - "Новокузнецкгорсвет". Оба застрахованы по ОСАГО. Одна машина - автовышка, другая - Hyundai Tucson. Что произошло, не совсем понятно, но оба автомобиля столкнулись и получили повреждения. Водители обеих машин работали на этом предприятии и в момент аварии, согласно путевым листам, выполняли функции, связанные со своими должностными обязанностями.

Тем не менее компания решила восстанавливать одну из машин за счет страховки по ОСАГО. Авария была? Была. Документы ГИБДД есть. Виновник установлен. И он был застрахован по ОСАГО. Поэтому "Новокузнецкгорсвет" обратился в страховую компанию за выплатой. Но в возмещении ущерба было отказано. Причем по вполне обоснованным причинам: должник и кредитор в данном случае одно и то же лицо.

В результате, если бы страховщик возместил ущерб, получился бы увеличенный коэффициент по страховке на несколько лет. По сути, это перекладывание денег из одного кармана в другой. Но страховщик не может компенсировать ущерб в данном случае.

Как пояснил арбитражный суд, "страховым случаем по договору ОСАГО следует понимать наступление гражданской ответственности страхователя за причинение вреда третьим лицам, а не самому себе".