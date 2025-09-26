Электрокар "Атом" прошел сертификацию: дан зеленый свет для выхода на рынок

Российский электромобиль "Атом" официально прошел сертификацию по правилам ЕАЭС и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В документе зафиксированы отраслевой индекс, место производства и другие подробности.

В ОТТС значатся два варианта модели: базовая - Кама-2185 и модификация для такси Кама-21852. У такси "Атома" есть характерная особенность - отсутствует переднее пассажирское кресло, вместо него предусмотрено дополнительное пространство для багажа.

Документ также фиксирует, что выпуск новинки будет налажен на заводе "Москвич".

Габариты автомобиля: 3995 x 1790 x 1643 мм, колесная база равна 2635 мм. Автомобиль имеет снаряженную массу 1955 - 1998 кг, полная масса составляет 2280 кг.

Авто сертифицирован с трехфазным двигателем переменного тока с 30-минутной мощностью 95 л.с. Пробег на одной зарядке - 500 км.

ОТТС является ключевым документом для любого автопроекта: без него невозможно начать серийное производство и продажи.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее уточнил, что старт продаж "Атома" намечен на 2026 год.