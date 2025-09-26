Флагманский седан Lexus LS получил скромные обновки

Посвежевшие четырёхдверки уже добрались до дилеров на домашнем рынке, в Японии. Стартовый ценник равен 11,1 млн иен, что эквивалентно примерно 6,2 млн рублей по текущему курсу.

© Колеса.ру

Премиальная марка Lexus, принадлежащая японской корпорации Toyota, представила свой флагманский седан LS в 1989-м, за прошедшие годы четырёхдверка успела несколько раз сменить генерацию. Седан актуального пятого поколения уже не молод: он появился в начале 2017 года, а в середине 2020-го пережил полноценный рестайлинг. Сейчас в компании рассказали о том, какие обновки получил LS для домашнего рынка к 2026 модельному году, список весьма скромный.

Так, модели пересмотрели палитру вариантов для окраса кузова, теперь она включает пару новых оттенков – белый Nova Glass Flake и синий Deep Blue Mica. Помимо этого, тормозные суппорты у Lexus LS в комплектации F Sport, доступные за доплату, теперь окрашены в красный цвет и имеют серебристый логотип и надпись с названием бренда.

Оформление интерьера, также как в целом и экстерьера, осталось без изменений. На передней панели по-прежнему располагаются виртуальный щиток приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма. В списке обновок числятся подогрев передних и задних сидений, который теперь входит в стандартное оснащение всех комплектаций.

Техника у Lexus LS 2026 модельного года, предназначенного для домашнего рынка, осталась без изменений. Седан LS 500 оснащается бензиновым битурбомотором V6 серии V35A-FTS объёмом 3,5 литра, его максимальная мощность составляет 420 л.с. Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний или полный.

Lexus LS 500h по-прежнему оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит мотор V6 серии 8GR-FXS объёмом 3,5 литра, который работает в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача этой системы равна 359 л.с. Привод тоже может быть как задним, так и полным.

Сейчас посвежевшие флагманские седаны уже добрались до дилеров на домашнем рынке, в Японии. За стартовый вариант бензинового Lexus LS здесь теперь просят не менее 11 110 000 иен (эквивалентно примерно 6,2 млн рублей по текущему курсу), за топовый вариант с этой «начинкой» придётся отдать не менее 16 270 000 иен (около 9,08 млн рублей). Стоимость гибрида варьируется в диапазоне от 12 570 000 до 17 730 000 иен (около 7,02 – 9,9 млн рублей). В рамках обновления к новому модельному году версии седана подорожали на 150-170 тыс. иен.

В начале этого месяца Kolesa.ru сообщал о том, что Lexus решил в очередной раз обновить стареющий седан IS: у такого варианта нет V8, но ему достались новый салон и доработанное шасси.