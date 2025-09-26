Калужский автозавод намерен выпустить в этом году более 100 тысяч машин Tenet

Автозавод в Калуге выпустит порядка 112 тысяч машин марки Tenet, сообщил по итогам визита на предприятие сенатор от региона Анатолий Артамонов.

Артамонов осмотрел модернизированные цеха предприятия и подчеркнул высокий уровень производственной культуры, сохранившийся после ухода из Калужской области немецкого концерна Volkswagen. При этом практически весь персонал завода остался на рабочих местах.

Сенатор выразил убеждение, что марка сможет завоевать рынок России.