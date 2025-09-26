За объезд пробок по трамвайным путям могут ввести более жесткие наказания

В сети набрали популярность ролики, где водители объезжают пробки по рельсам в тех местах, где движение машин запрещено. Эти видео заметили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

© АвтоКод

Там заявили, что подобные кадры выглядят как демонстрация безнаказанности и неуважения к ПДД. НАС направил обращение в МВД России. Активисты предлагают наказывать нарушителей не только штрафом, но и приравнять такие действия к мелкому хулиганству.

Сейчас за езду по рельсам попутного направления предусмотрено взыскание в размере 500 рублей (ст. 12.16.1 КоАП РФ). Внести оплату штрафа ГИБДД онлайн можно через «Автокод Штрафы».

Пока более серьезных санкций вроде ареста или лишения прав законодательство не предусматривает.

Ранее в Госдуме предложили дать водителям сутки на оплату платной парковки. Также в России хотят строже наказывать за передачу управления транспортом детям.