В РФ Chery могут терять до 70% стоимости за три года

Несмотря на лидерство китайской марки Chery на российском рынке новых автомобилей, ее модели быстро теряют в цене на вторичном, утверждает Autonews.

По данным "Автору Оценка", в августе 2025 года средняя цена подержанных машин китайских брендов составила 2,1 млн рублей - это на 5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: автомобили европейских, японских и корейских марок подешевели лишь на 1%.

Особенно заметно обесценивание у Chery. По оценке экспертов, уже за первый год владения автомобили марки теряют 30-40% стоимости, за три года - до 70%. Так, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, стоивший новым в 2025 году почти 2,9 млн рублей, в возрасте трех лет продается в среднем за 1,9 млн.

Причины падения остаточной стоимости - агрессивный рост продаж новых машин, обилие спецпрограмм от дилеров и низкий спрос на подержанных "китайцев". Купить новый Chery с кредитом, гарантией и трейд-ином сегодня проще и выгоднее, чем искать подержанный, поясняют аналитики.