Названа стоимость владения кроссовером Changan Uni-K

Кроссовер Changan Uni-K занимает третье место среди самых популярных моделей китайского бренда на российском рынке. По объему продаж он уступает лишь Changan Uni-S и CS35 Plus.

© Российская Газета

Эксперты агентства "Автостат" провели исследование и рассчитали стоимость эксплуатации машины, чтобы потенциальные покупатели могли заранее оценить свои будущие расходы. За основу был взят полноприводный Changan Uni-K с двухлитровым турбомотором мощностью 226 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость кроссовера варьируется от 4 399 900 до 4 629 900 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. За три года эксплуатации владелец автомобиля потратит на его содержание 2 364 000 рублей при условии пробега 60 тысяч километров и эксплуатации в Москве и Московской области. Средний возраст владельца при этом составляет 35 лет, а водительский стаж - 10 лет. В таком случае расходы на содержание в месяц превысят 65 тысяч рублей, а цена одного километра пробега составит около 40 рублей.

Важно учитывать, что с течением времени машина неизбежно теряет в цене. Так, остаточная стоимость кроссовера через три года после покупки составляет 85,6%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, во сколько обойдется содержание Haval Jolion.