Китайская компания Li Auto официально представила новый электрический кроссовер i6 и тут же дала старт продажам.

Дизайн автомобиля в точности повторяет внешность Li Auto i8. Аналогичная ситуация с салоном, но у новинки нет третьего ряда сидений и второй ряд представлен диваном.

Li Auto i6 по классификации китайского рынка является среднеразмерным SUV. Длина автомобиля составляет 4950 мм, ширина - 1935 мм, высота - 1655 мм, колесная база - 3000 мм.

Салон рассчитан на пятерых, объем багажника составляет 728 литров. Впервые для автомобиля марки предусмотрен передний багажный отсек.

Модель построена на 800-вольтовой архитектуре и оснащается аккумулятором емкостью 87,3 кВт·ч с поддержкой зарядки по стандарту 5C.

В базовой версии у i6 один электромотор мощностью 340 л.с., установленный на задней оси. Запас хода - до 720 км. Цена - 249,8 тысячи юаней (около 3 млн рублей).

Версия с полным приводом и запасом хода до 660 км стоит 269,8 тысячи рублей (примерно 3,2 млн рублей). Отдача силовой установки составляет 544 л.с.

Первые автомобили передадут клиентам 27 сентября. Компания рассчитывает на продажи в объеме 9-10 тысяч автомобилей в месяц.

Основными конкурентами i6 в Китае станут Xiaomi YU7, Tesla Model Y.