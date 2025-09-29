В РФ продают Mercedes C-Class 1995 года с пробегом 9500 км

"Российская газета" в ходе ежедневного изучения сайтов объявлений обнаружила в продаже в Кирове весьма редкую "капсулу времени" - Mercedes C-Class W202 1995 года выпуска с мизерным пробегом: на одометре машины всего 9500 км. Владелец седана, являющийся известным коллекционером редких экземпляров, сохранил машину в отличном состоянии до наших дней, несмотря на ее 30-летний возраст.

© Российская Газета

Уникальности автомобилю добавляет тот факт, что первым его владельцем являлся Эдуард Островский, бывший заместитель министра связи и заместитель гендиректора оператора "Мегафон", о чем свидетельствует информация в одной из социальных сетей нынешнего владельца Mercedes.

Кузов, окрашенный в темно-синий металлик, черный кожаный салон с деревянными вставками, подкапотное пространство, хромированные элементы, 15-дюймовые колесные диски, обутые в заводскую резину, - все смотрится идеально. Именно такими эти седаны запомнились людям, заставшим эпоху автомобилестроения 90-х годов, когда они приезжали из Германии новыми и продавались в автосалонах в нашей стране.

Под капотом скрывается 4-цилиндровый двигатель M111 объемом 2,2 литра мощностью 150 лошадиных сил. В тандеме с ним трудится автоматическая четырехступенчатая трансмиссия. Привод - классический задний.

Продавец просит за свою машину весьма внушительную сумму - 4 900 000 рублей, однако, учитывая состояние автомобиля и его историю, цена может быть вполне оправданной, поскольку такой экземпляр отлично дополнит чью-то частную коллекцию.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начали продавать новый Ford Fiesta 2015 года.