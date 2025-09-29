Китайский производитель беспилотных авто собрал капитал в 6 млрд долларов

Китайский стартап Momenta, специализирующийся на создании беспилотных автомобилей, собирает средства, стоимость которых оценивается примерно в 6 млрд долларов, сообщает телеканал CNBC.

Компания Momenta, в частности, подписала соглашения с BMW и Mercedes-Benz об оснащении их автомобилей своей технологией.

У китайского производителя Momenta есть несколько крупных инвесторов, включая Tencent, Temasek, SAIC Motor, Toyota и Mercedes-Benz.

Компания со штаб-квартирой в Пекине разрабатывает программное обеспечение и алгоритмы, которые могут использоваться автопроизводителями для придания своим автомобилям некоторых функций автоматизированного вождения. Например, усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) позволяют выполнять некоторые функции автономно, например, менять полосу движения.